Ucrania: garantías para Kiev, Europa y EEUU trabajan juntos

Aunque aún quedan detalles por pulir, ahora les toca a los asesores de seguridad encontrar al menos un acuerdo preliminar para que los líderes puedan volver a reunirse, en un plazo máximo de 7 a 10 días.

Los "ocho magníficos" llamados a negociar son Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, el premier británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el mandatario finlandés Alexander Stubb, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Se trata de un grupo que se formó casi por casualidad, y que no fue buscado sistemáticamente, pero ahora goza de la confianza del magnate, a pesar de ciertos errores gramaticales diplomáticos.

Polonia, un país clave de Europa Central, con el 5% de su PBI dedicado a defensa y un centro logístico para la ayuda militar a Ucrania, por ejemplo, no figura en la lista.

El finlandés Stubb representa al bloque nórdico-báltico de los ocho, aunque la presidencia anual del formato de cooperación la ostenta la danesa Mette Frederiksen.

También estuvo ausente el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, uno de los fundadores de la Coalición de los Voluntarios.

Pero, como es sabido, cuando Trump está involucrado, es mejor centrarse en el fondo.

De hecho, el ex primer ministro socialista portugués, al finalizar la llamada con los 27 líderes de la UE, los 30 miembros voluntarios y, finalmente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeció a los europeos que habían viajado a la Casa Blanca "por su excelente trabajo en equipo" y por representar los "intereses" del Movimiento Estrella Azul.

Al llegar al meollo del asunto, aún no está claro cómo se concretarán estas garantías.

Las hipótesis de trabajo actuales prevén que la primera línea de defensa será el "Ejército Ucraniano", sin limitaciones de armamento ni cooperación.

Luego habrá un segundo nivel de "fuerzas multinacionales", que, naturalmente, es el aspecto más delicado.

París y Londres llevan meses estudiando esa opción, que también implica tomar medidas sobre el territorio.

Oficiales del ejército ya viajaron a Washington para tratar el asunto, mientras que el jefe de las fuerzas armadas británicas cruza hoy el Atlántico para mantener conversaciones exhaustivas sobre la participación estadounidense.

"Equipos militares de la Coalición de los Voluntarios se reunirán con sus homólogos estadounidenses en los próximos días para debatir planes para proporcionar sólidas garantías de seguridad a Ucrania y preparar el despliegue de una fuerza de reasentamiento una vez finalizado el conflicto con Rusia", afirmó un comunicado de Downing Street.

Sin embargo, la línea del frente tiene cientos de kilómetros de longitud y Ucrania es extensa, por lo que los desafíos son numerosos: se debate el uso de tecnología para monitorear la posible tregua (drones, satélites, Inteligencia Artificial), la composición de las tropas y su número.

Trump descartó el envío de soldados, pero aseguró a los europeos una "presencia estadounidense", por ejemplo, "por aire".

Todo eso se complementará con garantías similares al Artículo 5 de la OTAN, la última incorporación al menú, aun por aclarar -especialmente si serán jurídicamente vinculantes-.

En el centro de la iniciativa se encuentran los "ocho magníficos", quienes posteriormente presentarán el borrador a los demás socios -la Coalición incluye a países no pertenecientes a la UE como Canadá, Turquía, Japón, Nueva Zelanda y Australia-.

"Tras varios meses de incertidumbre, ahora es evidente que Estados Unidos y Europa no solo no están enfrentados, sino que trabajan juntos por un mismo objetivo: lograr una paz justa y duradera en Ucrania", declaró Costa.

Ahora queda por ver si la armonía transatlántica sobrevivirá a las difíciles semanas que se avecinan: en ese contexto, el presidente ruso, Vladimir Putin, sin duda, no se quedará de brazos cruzados.

