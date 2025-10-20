Ucrania ha cosechado 34,7 millones de toneladas de cereales en 2025, dice ministerio
KIEV, 20 oct (Reuters) - Los agricultores ucranianos trillaron unos 35 millones de toneladas métricas de cereales de la cosecha de 2025 hasta el 20 de octubre, informó el lunes el Ministerio de Economía. El ministerio no facilitó datos comparativos. Ucrania planea cosechar alrededor de 56 millones de toneladas de grano en 2025, según las autoridades, el mismo volumen que en 2024. PROGRESO DE LA COSECHA DE GRANO 2025 DE UCRANIA
Producto Cosecha (millones de toneladas métricas)
Trigo 22,78
Cebada 5,36
Guisantes 0,658
Maíz 4,913
Colza 3,31
Girasol 7,19
Soja 3,08
Remolacha azucarera 4,717
TOTAL GRANO 34,749
TOTAL OLEAGINOSAS 13,588
(Reporte de Pavel Polityuk, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
