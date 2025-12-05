Ucrania ha cosechado 53,6 millones de toneladas de cereales en lo que va de 2025, dice ministerio

KIEV, 5 dic (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían trillado unos 53,6 millones de toneladas métricas de grano procedentes del 90,6% de la superficie sembrada hasta el 4 de diciembre, informó el viernes el Ministerio de Economía.

El ministerio no facilitó datos comparativos.

Ucrania prevé cosechar unos 60 millones de toneladas de grano en 2025, según las autoridades, frente a los 56 millones de toneladas de 2024.

UCRANIA 2025 PROGRESO DE LA COSECHA DE GRANO Producto básico Cosecha (millones de toneladas métricas) Trigo 22,96 Cebada 5,42 Guisantes 0,673 Maíz 23,50 Colza 3,32 Girasol 9,04 Soja 4,75 Remolacha azucarera 10,40 TOTAL GRANO 53,598

