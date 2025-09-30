Ucrania ha sembrado 2,5 millones de hectáreas de granos de invierno, dice ministerio

Kiev, 30 sep (Reuters) - Los agricultores ucranianos han sembrado 2,5 millones de hectáreas de cultivos de invierno para la cosecha de 2026 hasta el 30 de septiembre, incluidas 1,4 millones de hectáreas de trigo de invierno, informó el martes el Ministerio de Economía. El ministerio dijo este mes que los agricultores planeaban aumentar la superficie de siembra de cereales de invierno de 2026 a 5,43 millones de hectáreas desde los 5,24 millones de hectáreas de 2025. Agregó que la superficie de trigo de invierno podría aumentar a 4,78 millones de hectáreas desde 4,5 millones de hectáreas en 2025.

Siembra de invierno en Ucrania 2026 (al 15 de septiembre)

previsión sembrado% de la

(millones de ha) (millones ha) previsión

trigo 4,778 1,439 30,1

cebada 0,576 0,097 16,8

centeno 0,069 0,038 55,1

TOTAL GRANO 5,424 n/a n/a

colza 1,114 0,941 84,5

(Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)