LA NACION

Ucrania ha sembrado 2,5 millones de hectáreas de granos de invierno, dice ministerio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ucrania ha sembrado 2,5 millones de hectáreas de granos de invierno, dice ministerio
Ucrania ha sembrado 2,5 millones de hectáreas de granos de invierno, dice ministerioNidera Semillas

Kiev, 30 sep (Reuters) - Los agricultores ucranianos han sembrado 2,5 millones de hectáreas de cultivos de invierno para la cosecha de 2026 hasta el 30 de septiembre, incluidas 1,4 millones de hectáreas de trigo de invierno, informó el martes el Ministerio de Economía. El ministerio dijo este mes que los agricultores planeaban aumentar la superficie de siembra de cereales de invierno de 2026 a 5,43 millones de hectáreas desde los 5,24 millones de hectáreas de 2025. Agregó que la superficie de trigo de invierno podría aumentar a 4,78 millones de hectáreas desde 4,5 millones de hectáreas en 2025.

Siembra de invierno en Ucrania 2026 (al 15 de septiembre)

previsión sembrado% de la

(millones de ha) (millones ha) previsión

trigo 4,778 1,439 30,1

cebada 0,576 0,097 16,8

centeno 0,069 0,038 55,1

TOTAL GRANO 5,424 n/a n/a

colza 1,114 0,941 84,5

(Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. Las calles con las arboledas más lindas de Buenos Aires
    1

    Las calles con arboledas más lindas de Buenos Aires

  2. El show del Mellizo: Vélez reaccionó a un blooper de Magallán con dos golazos y el DT explotó de felicidad
    2

    Vélez pasó del blooper de Magallán a los dos golazos de Romero y la felicidad de Barros Schelotto: “¡Así se juega al fútbol!”

  3. Milei y Macri, en Olivos
    3

    Milei y Macri, en Olivos

  4. La lista completa con todos los ganadores: de Susana Giménez a Santiago del Moro
    4

    Martín Fierro 2025 a la TV: uno por uno, todos los ganadores

Cargando banners ...