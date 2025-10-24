Ucrania: Heridas cinco personas, entre ellas un niño, tras impactar un dron en un edificio en los alrededores de Moscú

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos cinco personas, entre ellas un niño, han resultado heridas este viernes a causa del impacto de un dron lanzado por el Ejército de Ucrania contra la localidad de Krasnogorsk, un suburbio de la capital de Rusia, Moscú, según han denunciado las autoridades del país euroasiático.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha afirmado en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram que el aparato ha impactado contra "un edificio residencial", concretamente contra un apartamento situado en el decimocuarto piso.

"Cinco personas han resultado heridas, incluido un niño. Cuatro han sido rápidamente trasladadas a hospitales, donde están recibiendo la atención médica necesaria", ha afirmado, al tiempo que ha especificado que el niño figura entre los ingresados por "una rodilla dislocada" y otras heridas leves.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha apuntado que los sistemas de defensa antiaérea de la ciudad han derribado tres drones "en ruta" hacia la capital rusa.

"Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del impacto", ha manifestado, en aparente referencia al ataque contra Krasnogorsk.