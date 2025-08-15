Ucrania: Hillary, si logra la paz, Nobel para Trump

Horas antes de la cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, la ex primera dama dijo en el podcast "Raging Moderates", que nominaría a Trump para el premio Nobel si tuviera éxito en conseguir que el ruso ponga fin a su guerra y devuelva todo el territorio que sus fuerzas tomaron por la fuerza de Ucrania desde febrero de 2022.

"Sabes, mira, si pudiéramos lograrlo, si el presidente Trump fuera el arquitecto de eso, lo nominaría para un Premio Nobel de la Paz", dijo la ex senadora de 77 años durante la entrevista.

Clinton dijo que hay varias cosas que Trump necesita que Putin acepte si quiere ser merecedor del Premio Nobel de la Paz.

"Pero tal vez esta sea la oportunidad de dejar en claro que debe haber un alto el fuego, no haber intercambio de territorio y que, durante un período de tiempo, Putin debería retirarse del territorio que se apoderó para demostrar sus esfuerzos de buena fe, digamos, para no amenazar la seguridad europea", dijo la esposa de Bill Clinton.

La ex diplomática estadounidense, quien siempre mantuvo una pésima relación con el magnate (éste la llama la "corrupta Hillary"), dijo que si Trump pudiera negociar esas condiciones, entonces ella lo nominaría.

Clinton mencionó que es un "sueño" de ella que Trump tenga éxito durante la próxima reunión y dijo que si el Premio Nobel de la Paz es suficiente motivación para que Trump haga realidad ese sueño, entonces debería conseguirlo.

"Y estoy soñando que el presidente Trump pueda enfrentarse a Putin no solo en nombre de Ucrania y su democracia y su gente muy valiente, sino, francamente, en nombre de nuestra propia seguridad e intereses", dijo.

Trump y Putin se reunirán cara a cara en Anchorage en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, la instalación militar más grande de Alaska, el viernes por la noche. La cumbre marca la primera vez en 10 años que Putin pisa suelo estadounidense.

El presidente ha expresado la esperanza de que la reunión conduzca a la paz entre Rusia y Ucrania en un futuro próximo, señalando que un objetivo más inmediato para la reunión del viernes sería asegurar una segunda cumbre con el presidente ruso, a la que se sume el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky.

"Y si es una mala reunión, terminará muy rápido. Y si es una buena reunión, vamos a terminar teniendo paz en un futuro muy cercano", dijo Trump el jueves. (ANSA).