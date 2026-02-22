Ucrania: Hungría bloqueará el lunes nuevas sanciones de la UE contra Rusia

"Hasta que Ucrania no reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, no permitiremos que se tomen decisiones importantes para Kiev", advirtió.

Esta semana, los ucranianos decidieron no reanudar el suministro de crudo a Hungría, explicó Szijjártó, como resumió en otra publicación en X el portavoz del gobierno húngaro, Zoltán Kovacs.

El ministro calificó la medida de "un claro chantaje político para provocar un aumento del precio del combustible a 1.000 florines e interrupciones del suministro antes de las elecciones parlamentarias".

Y "enfatizó que Hungría liberó parte de sus reservas estratégicas de petróleo y comenzó a asegurar los suministros marítimos ya en curso", añadió Kovacs.

En respuesta, el portavoz informó: "Hungría detuvo las exportaciones de diésel a Ucrania, que anteriormente representaban alrededor del 10% de sus importaciones, y decidió suspender el paquete de ayuda militar de 90.000 millones de euros. Hasta que Ucrania reanude el suministro de crudo a Hungría, bloquearemos decisiones importantes para Ucrania".

"En cuanto a las exportaciones de electricidad, que representan casi la mitad de las importaciones de Ucrania, Szijjártó pidió cautela y subrayó que la suspensión del suministro afectaría principalmente a las familias de Transcarpatia. Nuestra disputa no es con el pueblo ucraniano, sino con el Estado ucraniano, el gobierno ucraniano y el presidente Zelenski", aclaró Kovacs. (ANSA).