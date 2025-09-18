Ucrania impartirá a las fuerzas polacas formación sobre defensa contra drones tras la incursión

KIEV, 18 sep (Reuters) -

Tropas e ingenieros ucranianos formarán a sus homólogos polacos en un grupo conjunto para contrarrestar los drones, dijo el jueves el ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal, una semana después de que drones rusos volaran en Polonia.

"Estamos hablando de formar ingenieros y de formar soldados que resistan y defiendan el dominio aéreo", dijo Shmyhal a los periodistas en una rueda de prensa junto a su colega polaco en Kiev.

"No estamos hablando solo de drones interceptores, porque esto es solo la punta de este iceberg que nos permite defender juntos nuestro cielo", dijo.

Más de 20 drones rusos entraron en el espacio aéreo polaco la noche del 9 al 10 de septiembre, lo que llevó a los aviones de la OTAN a derribar algunos de ellos y creó una creciente sensación de alarma en Varsovia sobre la voluntad de Moscú de poner a prueba la determinación de la alianza.

Los aviones de combate dispararon misiles para derribar esos drones, un proceso que cuesta mucho más de lo que Rusia paga por suministrar y lanzar drones baratos de producción masiva.

Rusia dijo que sus fuerzas habían estado atacando Ucrania en el momento de las incursiones de los drones y que no había pretendido atacar objetivos en Polonia.

Ucrania afirma que cuenta con capacidades líderes en el mundo para contrarrestar los ataques masivos de drones rusos de forma barata, utilizando un complejo sistema por capas que incluye drones interceptores, ametralladoras pesadas y guerra electrónica.

Shmyhal dijo que Ucrania proporcionaría acceso a algunos de sus sistemas de seguimiento de objetivos aéreos rusos para que Polonia pudiera ver los que potencialmente se dirigen hacia su territorio.

La formación de las fuerzas polacas incluiría todo el "ecosistema" de cómo interceptar vehículos aéreos no tripulados enemigos, desde la identificación de su ubicación y su interferencia electrónica hasta su derribo con drones interceptores, dijo.

