Ucrania importa gas desde Grecia a través de los Balcanes para mantener su red tras ataques rusos

Por Pavel Polityuk

KIEV, 5 nov (Reuters) - Ucrania reanudó las importaciones de gas de un gasoducto que atraviesa la península balcánica desde Grecia para mantener en funcionamiento sus sistemas de calefacción y electricidad durante el invierno boreal, tras los daños generalizados provocados por la intensificación de los ataques rusos.

Rusia intensificó en octubre los ataques al sector gasista ucraniano, privando al país de al menos la mitad de su propia producción gasífera, lo que le obligó a importar 4.000 millones de metros cúbicos adicionales para compensar el descenso.

Los datos del operador ucraniano de tránsito de gas mostraron el miércoles que Ucrania recibirá 1,1 millones de metros cúbicos (mcm) de gas de la ruta transbalcánica el miércoles, tras la importación de 0,78 mcm el martes. La ruta une Ucrania con terminales de GNL en Grecia, pasando por Moldavia, Rumanía y Bulgaria.

La consultora energética ucraniana ExPro dijo el mes pasado que la griega DEPA Commercial, D.Trading -filial de la mayor empresa energética privada de Ucrania, DTEK- y la suiza Axpo Trading reservaron capacidad para importar gas griego con una cantidad diaria de 0,6 mcm.

Ucrania también importa diariamente unos 23 mcm de gas, de los cuales casi 10 millones proceden de Hungría, unos 8 millones de Polonia y unos 5 millones de Eslovaquia.

La ruta transbalcánica no se utilizó en septiembre y octubre, y antes sólo funcionó en julio y agosto.

El gasoducto no tuvo demanda debido al elevado costo del tránsito de gas a través de los cuatro países. Sin embargo, la reducción de las tarifas de los operadores moldavos y rumanos ayudaron a impulsar la reserva de capacidades en noviembre, según ExPro.

Los gasoductos deben mantener una presión elevada, y la importación a través de la ruta transbalcánica es uno de los elementos que ayudan al sistema ucraniano a seguir funcionando cuando la producción nacional ya no puede bombear suficiente gas a las tuberías.

(Editado en español por Carlos Serrano)