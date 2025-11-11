Ucrania informa de la presencia de más de 30.000 militares rusos dentro de la asediada ciudad de Pokrovsk

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han confirmado este lunes la presencia de más de 300 militares rusos dentro de la asediada ciudad de Pokrovsk, uno de los escasos bastiones ucranianos que quedan en la provincia, gran parte ocupada por Rusia, de Donetsk y cuyo control es clave tanto en términos logísticos como simbólicos.

Las autoridades ucranianas han informado de que las fuerzas rusas han utilizado las "condiciones meteorológicas adversas" para intensificar con éxito sus intentos de acceder a Pokrovsk, enclave minero e industrial, fundamental para las comunicaciones de lo poco que le queda a Kiev en el Donbás.

Las fuerzas rusas han penetrado por la zona sur de la ciudad. Su objetivo sigue siendo alcanzar la frontera norte e intentar posteriormente cercar el frente, ha detallado en su cuenta de Telegram el VII Cuerpo de las Fuerzas Aerotransportadas de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Con todo, las fuerzas ucranianas continúan combatiendo a las tropas rusas que incursionan dentro de la ciudad y ha cifrado en 162 los militares rusos caídos en combate, además de 39 heridos, desde principios de noviembre.