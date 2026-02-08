Ucrania insta a acelerar conversaciones de paz y afirma que sólo Trump puede negociar un acuerdo

*

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania afirma que hay "impulso" en las negociaciones

*

Solo el líder estadounidense tiene el poder de detener la guerra de Rusia, afirma Sybiha

*

Dice que Ucrania quiere que se aceleren los esfuerzos de paz

*

Las elecciones de mitad de mandato en EEUU podrían causar una distracción, afirma el ministro

Por Tom Balmforth y Daniel Flynn

KIEV, 8 feb (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano dijo que los líderes de Ucrania y Rusia deben reunirse para resolver las cuestiones más espinosas que quedan pendientes en las negociaciones de paz, y que solo el presidente estadounidense Donald Trump tiene el poder de lograr un acuerdo.

Ucrania quiere acelerar los esfuerzos para poner fin a la guerra que dura ya cuatro años y aprovechar el impulso de las conversaciones mediadas por Estados Unidos antes de que entren en juego otros factores, como la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, en una entrevista.

"Solo Trump puede detener la guerra", declaró Sybiha a Reuters en su oficina de Kiev, cerca del río Dniéper.

De un plan de paz de 20 puntos que ha servido de base para las recientes negociaciones trilaterales, solo quedan pendientes "unos pocos" puntos, según Sybiha. "Los más delicados y difíciles, que deben tratarse a nivel de los líderes".

En cuestiones clave, como el territorio, las dos partes parecen estar muy alejadas. Rusia ha mantenido su exigencia de que Ucrania ceda el 20% restante de la región oriental de Donetsk que no ha logrado ocupar durante años de guerra agotadora y desgastante, algo a lo que Kiev se ha negado rotundamente.

Ucrania también quiere controlar la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, que se encuentra en territorio ocupado por Rusia.

Durante la segunda ronda de conversaciones de paz trilaterales celebrada esta semana en Abu Dabi no hubo señales de avance, aunque el jueves se concluyó un intercambio de 314 prisioneros de guerra, el primero desde octubre.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo a periodistas el sábado que Estados Unidos había propuesto una nueva ronda de conversaciones en Miami en una semana, a lo que Kiev había accedido.

"Mi valoración es que tenemos impulso, eso es cierto", declaró Sybiha, en el cargo desde 2024, en una entrevista realizada el viernes. "Necesitamos consolidar o movilizar estos esfuerzos de paz, y estamos dispuestos a acelerar el proceso".

Casi cuatro años después de su invasión a gran escala en febrero de 2022, Rusia ocupa casi una quinta parte del territorio de Ucrania, incluida la península de Crimea y partes del este de Ucrania ocupadas antes de la guerra, y ha devastado la red eléctrica y de calefacción con bombardeos selectivos. En el campo de batalla, los analistas afirman que Rusia solo ha ganado alrededor del 1,3% del territorio ucraniano desde principios de 2023.

Zelenski afirmó el sábado que Washington esperaba que la guerra pudiera terminar antes del verano y que Ucrania había sugerido un plan secuencial, pero no proporcionó detalles.

Fuentes informaron el viernes a Reuters de que funcionarios ucranianos y estadounidenses habían discutido un calendario que incluía un borrador de acuerdo con Rusia para marzo y un referéndum al respecto en Ucrania junto con las elecciones de mayo.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD DE EEUU SON VITALES, DICE UCRANIA

Ucrania se centra en obtener garantías de seguridad occidentales para disuadir futuras agresiones rusas una vez que entre en vigor el alto el fuego.

Según Sybiha, Estados Unidos había confirmado a Ucrania que estaba dispuesto a ratificar las garantías de seguridad en el Congreso; de este modo, proporcionaría un "respaldo" de seguridad para apoyar el acuerdo de paz, aunque sin enviar tropas estadounidenses al terreno en Ucrania.

"Personalmente, en este momento no creo en ninguna infraestructura o arquitectura de seguridad sin los estadounidenses... Debemos contar con ellos, y están en proceso de hacerlo. Es un logro enorme, enorme", afirmó.

Una declaración emitida tras una reunión celebrada el mes pasado en París por la "coalición de los dispuestos" afirmaba que los aliados participarían en un mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego propuesto y liderado por Estados Unidos. Las autoridades han afirmado que es probable que esto implique el uso de drones, sensores y satélites, pero no de tropas estadounidenses.

El ministro de Asuntos Exteriores afirmó que otros países, además de Gran Bretaña y Francia, que ya se han comprometido públicamente, han confirmado su disposición a enviar tropas a Ucrania como fuerza de disuasión, pero se negó a identificarlos.

Aparte de las "botas sobre el terreno", Sybiha afirmó que debería existir un mecanismo similar al artículo 5 de la alianza de la OTAN, que clasifica un ataque a un Estado miembro como un ataque a todos. La propuesta de adhesión de Ucrania a la Unión Europea también proporcionaría un elemento adicional de seguridad, afirmó.

Zelenski ha declarado que Ucrania quiere unirse al bloque de 27 naciones para 2027, lo que requeriría importantes reformas y legislación.

El sábado, Zelenski expresó su preocupación por las conversaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, que, según él, incluían una propuesta de Moscú de 12 billones de dólares en inversiones.

Sybiha afirmó que algunas de estas conversaciones podrían afectar a la soberanía o la seguridad de Ucrania, y que Kiev no apoyaría ningún acuerdo de este tipo que se hubiera alcanzado sin su participación.

También afirmó que cualquier decisión de un país en el marco de un acuerdo de paz para reconocer la soberanía rusa sobre Crimea o el Donbás, el corazón industrial del este de Ucrania, sería "legalmente nula".

"Nunca lo reconoceremos. Y será una violación del derecho internacional", afirmó Sybiha. "No se trataba de Ucrania. Se trata de una cuestión de principios".

(Reporte de Tom Balmforth y Daniel Flynn; edición de Kevin Liffey. Editado en español por Natalia Ramos)