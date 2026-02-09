Ucrania: Inteligencia rusa muestra vídeo, confesión del atacante del general Alekseyev
Un crimen a pedido de Ucrania, afirman. Kiev desmiente
Las autoridades de Kiev niegan esta acusación.
La agencia de noticias Interfax informa que en el vídeo, Korba, arrestado en Dubái y entregado inmediatamente a Rusia, afirma haber sido reclutado por la inteligencia ucraniana en agosto del año pasado y haber recibido la orden en diciembre de asesinar a Alekseyev, subdirector de la inteligencia militar rusa.
El plan era llegar a Dubái y, desde allí, vía Rumanía, a Ucrania.
Alekseyev resultó herido de cuatro disparos en el edificio de Moscú donde reside, pero sobrevivió al ataque.
Los servicios de seguridad de Moscú han arrestado a un hombre ruso, Viktor Vasin, acusado de colaborar con Korba, mientras que una mujer ucraniana, Zinaida Serebritskaya, es buscada, pero, según informes, ha logrado escapar a Ucrania.
Los investigadores rusos dicen que la mujer había alquilado un apartamento en el edificio donde vive el general Alekseyev para espiar sus movimientos y hábitos, y que desapareció antes del ataque (ANSA).