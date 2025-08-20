Ucrania: Inútil discutir garantías sin Rusia, Lavrov

Lavrov también calificó de "torpe" la forma en que los líderes europeos intentan influir en Donald Trump a favor de Ucrania, después de que el presidente estadounidense los recibiera en la Casa Blanca el lunes.

"Occidente entiende perfectamente que discutir seriamente las garantías de seguridad sin Rusia es utópico, es un camino que no lleva a ninguna parte", declaró Lavrov tras reunirse con su homólogo jordano en Moscú.

"No podemos aceptar que los problemas de seguridad colectiva se aborden ahora sin Rusia", añadió y acusó a los europeos de provocar una "escalada agresiva de la situación" sin proponer "ninguna idea constructiva".

"Los europeos, por el momento, solo intentan mantener a Estados Unidos en la carrera armamentística" en Ucrania, denunció el canciller ruso.

Lavrov celebró que "esta postura totalmente aventurera, confrontativa y belicista no tenga eco en la actual administración estadounidense", que, según él, se esfuerza por "ayudar a eliminar las causas profundas del conflicto".

Rusia considera la expansión de la OTAN en sus fronteras una amenaza existencial, y el deseo de Ucrania de unirse a la alianza militar occidental fue una de las razones que impulsaron al Kremlin a enviar tropas para invadir el país en febrero de 2022.

Moscú también rechaza cualquier despliegue de un contingente militar europeo en Ucrania tras la firma de la paz, como proponen varios países de la UE, incluida Francia.

Ucrania, sin embargo, insiste en obtener garantías de seguridad sólidas de sus aliados para disuadir a Rusia de una nueva invasión en caso de paz.

Para Lavrov, "un excelente ejemplo" de garantías de seguridad para Ucrania serían las propuestas incluidas en un documento elaborado por los propios negociadores de Kiev en 2022 durante las fallidas negociaciones en Estambul, poco después de la invasión rusa.

Lavrov recordó que la propuesta de la parte ucraniana, aceptada por la delegación rusa, preveía, entre otras cosas, que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, "incluidos Rusia y China, así como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido", garantizarían la seguridad de Ucrania.

Finalmente, el canciller de Moscú reiteró que cualquier reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debe "prepararse con el máximo cuidado" para que dicha cumbre "no provoque un deterioro de la situación". (ANSA).