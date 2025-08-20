Ucrania: Japón evalúa participar en tratativas para la paz en Ucrania
Premier Ishiba en reunión virtual con cancillerías occidentales
- 1 minuto de lectura'
El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, hizo esta declaración tras los dichos del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el papel de Japón entre las aproximadamente 30 naciones que colaboran para encontrar maneras de brindar garantías de seguridad a Kiev.
"Desempeñaremos nuestro papel adecuadamente, evaluando lo que podemos hacer dentro de nuestro marco legal y nuestras capacidades", declaró Ishiba.
La constitución pacifista de Japón, que renuncia de hecho a la guerra, permite el uso de la fuerza solo en defensa propia, lo que restringe el tipo de operaciones que el país puede realizar en el extranjero.
Las Fuerzas de Autodefensa participaron previamente en misiones de mantenimiento de la paz y en la lucha contra la piratería en el extranjero.
El martes, Ishiba participó en una reunión multinacional en línea sobre la guerra en Ucrania, organizada por Gran Bretaña, Francia y Alemania.
Según el gobierno de Tokio, durante la reunión virtual, Ishiba reiteró la urgencia de poner fin lo antes posible a la situación actual, que está causando la pérdida de vidas inocentes, y lograr dos objetivos principales: un alto el fuego inmediato y una paz justa y duradera. (ANSA).
