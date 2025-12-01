Ucrania.- Kallas defiende que usar activos rusos refuerza la posición de Kiev para no asumir más concesiones ante Moscú

BRUSELAS, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha vuelto a defender este lunes usar activos rusos congelados en Europa para un préstamo que sostenga a Ucrania los próximos años, apuntando que este paso da más fuerza a la posición de Kiev y de Europa en las negociaciones de paz que lidera Estados Unidos.

Frente a las dudas persistentes del primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, quien aseguró en una dura carta que esta iniciativa no sólo "violaría" el Derecho internacional sino que también podría obstaculizar los esfuerzos para un acuerdo de paz, la jefa de la diplomacia europea ha respondido que este paso es la forma más viable de apoyar a Kiev y "refuerza la capacidad de la presión europea sobre Rusia".

"Refuerza la posición europea frente a Moscú. Eso está claro, así que tenemos que avanzar en este asunto", ha expuesto en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Defensa de la UE en Bruselas que ha abordado cómo mantener el apoyo a largo plazo a Kiev.

La Alta Representante ha defendido que los activos soberanos inmovilizados en Europa deben ser la "base" para pagar las reparaciones de guerra a Ucrania, por lo que el trabajo de la UE tiene que ser "hacer todo lo posible para apoyar a la víctima y no recompensar al agresor".

"El objetivo es lograr una paz duradera, no un pacto que deje la puerta abierta a otra guerra", ha indicado, punto en el que ha señalado que el respaldo europeo tiene que incluir encontrar una financiación sólida para Ucrania los próximos dos años, toda vez Kiev estima que necesitará 70.000 millones de euros para mantener su Ejército incluso si la guerra queda en suspenso con un alto el fuego.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que una veintena de Estados miembro están a favor de utilizar los activos rusos congelados en Europa, mientras Bélgica mantiene sus dudas legales y otro grupo de países sigue sin apoyar la medida.

UCRANIA NO DEBE HACER MÁS CESIONES PARA LOGRAR LA PAZ

En un momento en el que el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, viaja a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, la Alta Representante ha insistido en que Ucrania no debe hacer más concesiones para lograr la paz, insistiendo en que las cesiones van en detrimento de la "seguridad global".

"Temo que toda la presión se ponga en la parte débil, porque es la forma de acabar más fácilmente la guerra, que Ucrania se rinda", ha argumentado la ex primera ministra de Estonia, sobre la marcha de las conversaciones lideradas por Estados Unidos.

En este sentido, Kallas ha avisado de que las cesiones ucranianas "no están en el interés de nadie", empezando por Ucrania o la UE pero también para "la seguridad global", avisando que un mal acuerdo en Ucrania dañará los principios de la Carta de Naciones Unidas que consagra la integridad territorial y soberanía de los países.