Ucrania.- Kallas valora que EEUU aumente la presión sobre Rusia pero lamenta que 50 días es "mucho tiempo"

BRUSELAS, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La Alta Representante de la Unión Europa para Política Exterior, Kaja Kallas, ha valorado este lunes que Estados Unidos eleve la presión sobre Rusia con la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de que impondrá "aranceles secundarios" del 100% en 50 días si no alcanza un acuerdo de paz con Ucrania, aunque ha lamentado que el plazo dado por Washington es "mucho tiempo". "Por un lado, es muy positivo que Trump adopte una postura firme frente a Rusia. Por otro lado, 50 días es mucho tiempo si vemos que están matando a civiles inocentes, también todos los días", ha asegurado Kallas en declaraciones previas a la reunión ministerial UE-Vecindad Sur. Kallas ha insistido así en que todos los actores internacionales deben presionar más a Rusia para que acuerden poner fin a su ofensiva en Ucrania. "Es bueno que los estadounidenses estén dando los pasos, y espero que también den ayuda militar como la están dando los europeos", ha señalado. ESPAÑA: "PUTIN NO PERMITE SER OPTIMISTA" Por su lado, preguntado por esta cuestión, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en que cualquier posibilidad de alto el fuego real en Ucrania tendrá el apoyo de España pero la actitud del presidente ruso, Vladimir Putin, no llama al optimismo. "Sinceramente lo que estamos viendo desde hace ya muchas semanas por parte de Putin no me permite ser optimista hacia ese alto fuego", ha criticado, señalando los ataques con cientos de drones y cientos de misiles contra Ucrania "de manera indiscriminada". A su juicio, la UE tiene que ser clara y respaldar un alto el fuego "pero bajo unos principios", al igual que en Gaza.