Ucrania: Kasparov vuelve a estar en la mira de Moscú

Kasparov vive en el extranjero desde hace más de diez años y la prisión preventiva dispuesta por el tribunal Zamoskvoretski de Moscú, por un plazo de dos meses, solo entrará en vigor a partir del momento de su detención o eventual extradición a Rusia.

Por ahora no trascendieron detalles adicionales sobre las acusaciones, aunque se presume que están vinculadas con el apoyo público de Kasparov a Ucrania.

El ajedrecista había sido incluido ya en mayo de 2022 en el registro ruso de "agentes extranjeros", poco después del inicio de la llamada "operación militar especial" de Moscú.

Tres años más tarde dejó definitivamente su carrera deportiva para dedicarse de lleno a la actividad política. En 2012 fue elegido miembro del Consejo de Coordinación de la oposición rusa y al año siguiente abandonó el país.

En 2016 participó en Vilna de la fundación del Foro Rusia Libre, que desde el inicio de la guerra en Ucrania organizó tres conferencias contra el conflicto.

Ese fue el motivo por el cual, en abril de 2023, la Fiscalía General rusa declaró al movimiento "organización indeseable", al considerarlo una amenaza para el orden constitucional y la seguridad nacional.

Su participación en ese espacio opositor en el exilio derivó en la inclusión de Kasparov en el registro de presuntos financiadores del terrorismo, en marzo de 2024, y en una primera orden de arresto en ausencia dictada en abril de ese mismo año por un tribunal de la república de Komi.

A mediados de octubre, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) acusó a Kasparov y a otros 22 activistas del "Comité contra la guerra" —entre ellos el ex oligarca Mijaíl Jodorkovski y el periodista y dirigente opositor Vladímir Kara-Murzá— de actividades terroristas y de "intentos de toma del poder por métodos violentos".

La acusación se fundamentó en la creación de la llamada "Plataforma de las fuerzas democráticas rusas", presentada como una alternativa a las actuales autoridades y como una "asamblea constituyente para el período de transición".

Según el FSB, el estatuto del Comité —la denominada "Declaración de Berlín", adoptada el 30 de abril de 2023— plantea la "necesidad de eliminar al actual gobierno ruso", lo que a juicio de las autoridades constituye una amenaza.

Precisamente en torno a la aprobación de ese documento y a las estrategias de lucha política se abrió recientemente una fractura interna en el Comité, que enfrenta, por un lado, a Kasparov y, por el otro, a Kara-Murzá. (ANSA).