Ucrania.- Kiev anuncia su retirada de una localidad en Donetsk en el marco de los avances rusos en territorio ucraniano

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha anunciado este martes su retirada de una localidad ubicada en la provincia de Donetsk, en el marco de los avances rusos en medio de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Continúan los intensos combates en Siversk. Los ocupantes rusos cuentan con una importante ventaja en efectivos y equipo y, a pesar de las considerables pérdidas, continúan con sus operaciones ofensivas activas. Para preservar la vida de nuestros soldados y la capacidad de combate de las unidades, los ucranianos se han retirado de la localidad", reza un comunicado.

El Ejército ucraniano ha sostenido que sus tropas "agotaron al enemigo durante las batallas por Siversk, y cada metro de la ciudad fue cedido al enemigo a un alto precio", pero "los invasores lograron avanzar gracias a una importante ventaja numérica y a la presión constante de pequeños grupos de asalto en condiciones climáticas adversas".

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.