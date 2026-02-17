Ucrania: Kiev, "con los masivos ataques Rusia ignora los esfuerzos de paz"

Los ataques, que se produjeron en diversas regiones del país, han generado una creciente preocupación entre la comunidad internacional, justo cuando se inician importantes negociaciones en Ginebra con el objetivo de encontrar una solución diplomática al conflicto.

Según los informes, varios objetivos civiles fueron alcanzados, lo que provocó daños significativos y puso en riesgo la vida de muchos ciudadanos.

La situación en Ucrania se mantiene tensa, y los líderes occidentales han expresado su condena ante estas acciones rusas, instando a Moscú a cesar la agresión y a comprometerse sinceramente con los procesos de paz.

La comunidad internacional aguarda con expectativa el desarrollo de los diálogos en Ginebra, donde se espera que se aborden temas cruciales para la estabilidad en la región.

(ANSA).