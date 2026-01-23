Ucrania: Kiev de rodilla tras los ataques; "el que pueda, que se vaya"

El alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, ha dado la voz de alarma tras otros 100 ataques con drones rusos contra Ucrania, instando a los ciudadanos a "abastecerse de agua, alimentos y medicamentos" o "abandonar la ciudad si es posible"

"Esta mañana, 1.940 edificios residenciales en Kiev siguen sin calefacción. La situación es extremadamente difícil, y puede que este no sea el momento más difícil", explicó el excampeón de boxeo, al comenzar las tensas conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos.

La defensa civil de Kiev ha instalado tiendas de campaña en las calles para proteger del frío a la gente. Pero las autoridades ucranianas ahora describen la situación como "empeorando". "Fue el día más difícil para el sistema energético desde el apagón de noviembre de 2022", declaró ayer el ministro de Energía.

"La situación de la red eléctrica se ha vuelto significativamente más compleja", añadió al hacerse eco de la declaración de la empresa de servicios públicos ucraniana Ukrenergo menos de 24 horas después, y denunció que "el deterioro" está relacionado con el hecho de que "varias plantas entraron simultáneamente en reparaciones de emergencia" tras los recientes "ataques masivos con misiles y drones contra centrales eléctricas ucranianas".

El 10 de enero, el gobernador de la región rusa de Bélgorod acusó a las fuerzas ucranianas de dejar a "600.000 personas" a oscuras y sin calefacción tras un ataque con misiles. Tan solo dos días antes, Kiev informó que "más de un millón de personas" se encontraban sin electricidad en el sureste de Ucrania debido a una incursión de las tropas invasoras del Kremlin.

La guerra continúa, y los sangrientos combates en el frente se ven agravados por las numerosas víctimas civiles. Hoy, las autoridades ucranianas informaron de la muerte de al menos siete personas y de nueve heridas en incursiones en las regiones de Járkov y Donetsk.

El jefe de la administración prorrusa en la región ucraniana de Jersón acusó a los soldados de Kiev de herir a cuatro personas. Durante casi cuatro años de guerra, las tropas rusas han paralizado la red eléctrica de Ucrania con incesantes ataques, dejando a la población sin electricidad, agua ni calefacción en pleno invierno.

La Misión de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania considera estos ataques como probables violaciones del derecho internacional humanitario. (ANSA).