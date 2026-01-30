Ucrania: Kiev exige que "se suspenda la adhesión de Rusia a la AIEA"

"Un Estado que socava deliberadamente la seguridad nuclear no puede participar plenamente en los órganos rectores de la AIEA", señaló Shmyhal. Añadió que Rusia atacó sistemática y deliberadamente las subestaciones eléctricas que suministran energía externa a las centrales nucleares ucranianas, "socavando uno de los siete pilares de seguridad nuclear de la AIEA".

El ministro también destacó la situación en la central nuclear de Zaporiyia, temporalmente ocupada, que perdió completamente el suministro de energía externa en 12 ocasiones durante los años de guerra a gran escala llevada a cabo por Rusia.

"Instamos a los Estados miembros a imponer sanciones integrales a Rosatom y a limitar la cooperación con la empresa en todos los ámbitos posibles. Planteamos la cuestión de suspender a Rusia de la Junta de Gobernadores de la AIEA y debatimos la intención de iniciar enmiendas al Estatuto para limitar sus derechos", precisó Shmyhal, y enfatizó que llegó el momento de "introducir una verdadera rendición de cuentas por los actos de agresión que socavan la seguridad nuclear".

La AIEA es dirigida por el argentino Rafael Grossi. (ANSA).