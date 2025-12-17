Ucrania: Kiev, "expulsados los rusos en Kupyansk, controlamos el 90% de la ciudad"

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky, declaró que Rusia aumentó su concentración de tropas a aproximadamente 710.000 efectivos para una operación ofensiva contra Ucrania.

Syrsky lo dijo durante su participación en la 32.ª reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en el formato Rammstein, según informó RBC-Ucrania.

"A pesar de las importantes pérdidas, el ejército ruso no abandona su ofensiva, aunque no logró éxitos operativos significativos", declaró Syrsky, refiriéndose específicamente a la batalla en torno a Pokrovsk.

En tanto, las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 37 drones rusos de al menos 69 lanzados anoche, de los cuales al menos 40 eran drones de ataque Shahed, mientras que 29 drones impactaron en 12 puntos, informó la Fuerza Aérea Ucraniana, citado por Ukrinform.

El ataque aéreo fue repelido por aeronaves, unidades de misiles antiaéreos, equipos de guerra electrónica, unidades de sistemas no tripulados y grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

El ataque continúa, ya que varios drones rusos permanecen en el espacio aéreo ucraniano, informa Ukrinform. (ANSA).