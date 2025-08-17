Ucrania: Kiev, fin de los asesinatos antes de cualquier acuerdo

“Tuve una conversación telefónica muy fluida con Baiba Braze (Ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, ndr) para coordinar los pasos previos a importantes reuniones”, escribió Sybiha en X, agradeciéndoles los fondos adicionales obtenidos para Ucrania.

“Abordamos las iniciativas diplomáticas para lograr una paz duradera en Ucrania”, agregó.

“Reiteré nuestra postura de que la seguridad debe ser lo primero y que el fin de los asesinatos es esencial para cualquier esfuerzo de paz más amplio”, sostuvo.

“También discutimos la preparación del 19§ paquete de sanciones de la UE y la importancia de mantener y aumentar la presión de Europa sobre Rusia.

Una conversación especular con la finlandesa Elina Valtonen, a quien Sybiha le informó “sobre la situación actual en el campo de batalla y los esfuerzos para obligar a Rusia a poner fin a su guerra”. (ANSA).