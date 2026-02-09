Ucrania: Kiev informa de otra noche con ataques de drones rusos

El ataque ocurrió en una zona residencial de la ciudad, donde no había instalaciones militares. Un dron impactó una casa, destruyéndola por completo, y las personas que se encontraban en su interior quedaron sepultadas bajo los escombros. Los rescatistas encontraron los cuerpos de dos víctimas: un niño de 10 años y su madre.

También se produjo un ataque con drones rusos en la ciudad de Odesa durante la noche. Una persona murió y dos resultaron heridas. Ukrainska Pravda informa del ataque, citando a Serhii Lysak, jefe de la administración militar de la ciudad de Odesa; Oleh Kiper, jefe de la administración militar de la provincia de Odesa, la Fuerza Aérea Ucraniana, medios de comunicación locales y canales de Telegram.

La Fuerza Aérea informó que drones rusos volaban sobre el Mar Negro hacia Odesa poco después de la medianoche. Kiper y Lysak instaron a los residentes de Odesa y la región de Odesa a permanecer en refugios. Los informes iniciales indicaron daños a la infraestructura residencial y varios incendios. Un gasoducto también resultó dañado.

Las fuerzas rusas también atacaron durante la noche una central eléctrica en Novovolynsk, en la región ucraniana de Volinia. La ciudad se encuentra a cinco kilómetros de la frontera con Polonia, según informó el alcalde de Novovolynsk, Borys Karpus, citando a RBC Ucrania.

"El enemigo lanzó otro ataque contra una subestación de alta tensión. Los daños son cuantiosos y la subestación no está operativa. El Servicio Estatal de Emergencias y todos los servicios pertinentes están trabajando en el lugar de las explosiones", declaró Karpus.

Más de 80.000 usuarios de la comunidad de Novovolynsk y los asentamientos circundantes se encuentran actualmente sin electricidad. Se informa que la infraestructura crítica de la ciudad se alimenta mediante generadores, el suministro de agua se gestiona mediante la red eléctrica e incluso algunas centrales térmicas han sido sustituidas por generadores. (ANSA).