Kapustin, también conocido como Denis Nikitin, es descrito por varios medios de comunicación como un nacionalista vinculado a la derecha radical. Según la versión de los servicios de inteligencia ucranianos, la supuesta puesta en escena salvó a Kapustin de un intento de asesinato ordenado por Moscú.

El sábado, su grupo afirmó que Kapustin había muerto en el frente. Pero hoy, el jefe de la inteligencia militar ucraniana (GUR), Kyrylo Budanov, puntualizó que había "vuelto a la vida" durante lo que supuestamente fue una videoconferencia con el propio Kapustin. Kiev precisó que la inteligencia rusa había destinado US$500.000 para cometer el crimen.

(ANSA).