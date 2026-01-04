Ucrania: kiev llega a un acuerdo con el ejército estadounidense sobre garantías

El acuerdo aborda las modalidades de apoyo a Ucrania y a las Fuerzas Armadas, cómo se abastecerán y modernizarán, cómo se supervisará el cumplimiento de los acuerdos y cómo responder en caso de incumplimiento.

Khnatov afirmó que se está trabajando en el mismo tema con otros socios, y una de las secciones del documento se refiere a las actividades de la Coalición de los Voluntarios.

Los documentos de garantía de seguridad se redactan de forma que no vulneren los fundamentos del orden constitucional y la soberanía de Ucrania, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores, Serhiy Kyslytsia, y añadió que algunos documentos ya están listos al 100%, mientras que otros solo al 90%.

Enfatizó la importancia de coordinar rápidamente nuevas medidas con los países que desean apoyar a Ucrania. Los asesores de seguridad de la OTAN y los aliados europeos de Ucrania llegaron a Kiev esta mañana para continuar las negociaciones sobre un plan para poner fin a la guerra con Rusia, antes de la reunión de los líderes de la Alianza Voluntaria el 6 de enero en París.

"Tenemos un día intenso por delante: cuestiones de seguridad y económicas, trabajo en los documentos marco y coordinación de los próximos pasos con los socios", declaró el negociador jefe ucraniano, Rustem Umerov. (ANSA).