Ucrania: Kiev niega el ataque a la residencia de Putin

Este repentino aumento de la tensión diplomática se produce poco después de declaraciones de Estados Unidos y Ucrania que daban cuenta de avances en las conversaciones para alcanzar un acuerdo que podría poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, subrayó que Moscú, un día después de lanzar sus acusaciones, "todavía no ha aportado pruebas plausibles".

"Nos decepcionó y preocupó ver las declaraciones de las partes emiratí, india y pakistaní expresando inquietud por un ataque que nunca ocurrió", añadió Sybiha.

El primer ministro indio, Narendra Modi, afirmó el martes en X estar "profundamente preocupado por informaciones que señalan" un ataque contra la residencia del presidente ruso en la región de Nóvgorod.

"Reacciones de este tipo ante afirmaciones manipuladoras e infundadas de Rusia solo sirven a la propaganda rusa y alientan a Moscú a cometer más atrocidades y mentiras", agregó el canciller ucraniano, al considerar que "esto socava el proceso de paz constructivo que actualmente avanza".

Moscú acusó a Kiev de haber atacado, en la noche del domingo al lunes, con 91 drones una residencia de Vladimir Putin situada en Valdái, entre Moscú y San Petersburgo, y fuertemente custodiada.

La acusación llegó un día después de una reunión en Florida entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien impulsa una resolución del conflicto iniciado hace casi cuatro años.

Durante su rueda de prensa diaria del martes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no presentó pruebas y aseguró que todos los drones habían sido derribados, por lo que remitió al Ministerio de Defensa ruso para cualquier información sobre posibles restos.

"Las consecuencias (de este ataque) se traducirán en un endurecimiento de la posición negociadora de la Federación de Rusia", advirtió. "En cuanto a una respuesta militar, sabemos cómo y con qué responder", añadió.

Zelensky calificó el lunes las acusaciones de "mentira", destinada —según él— a preparar nuevos ataques contra Kiev y a "socavar" los esfuerzos diplomáticos entre Ucrania y Estados Unidos.

"No me gusta. No es bueno", reaccionó por su parte Donald Trump el lunes por la noche desde su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach. "¨Saben quién me habló de esto? El presidente Putin", dijo. "Es un momento delicado. No es el momento adecuado", agregó.

Estas acusaciones arrojan dudas sobre la continuidad de las gestiones diplomáticas iniciadas en noviembre para intentar poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En paralelo, varios líderes occidentales mantuvieron conversaciones el martes sobre la situación en Ucrania, según informaron sus equipos, entre ellos el primer ministro polaco Donald Tusk, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán Friedrich Merz.

Merz señaló en X que hubo consultas con "nuestros socios europeos y canadienses" y afirmó que "la transparencia y la honestidad son ahora necesarias de todos, incluida Rusia", sin dar más detalles.

Zelensky aseguró el lunes que Estados Unidos había propuesto a Ucrania garantías de seguridad "sólidas" por un período de 15 años, prorrogables, frente a Rusia.

En el terreno, los bombardeos entre ambos bandos continúan.

En la noche del lunes al martes, Ucrania fue atacada con dos misiles y 60 drones rusos, según la Fuerza Aérea ucraniana. Las autoridades de la región de Chernígov, en el norte del país, ordenaron además la evacuación de 14 aldeas cercanas a la frontera con Bielorrusia y Rusia, debido a los bombardeos rusos diarios.

Por la mañana, la gran ciudad de Zaporiyia, en el sur, fue alcanzada por tres bombas rusas, de acuerdo con las autoridades locales. Una mujer resultó herida y varias casas y edificios residenciales sufrieron daños.

En su informe diario, el Ejército ruso —numéricamente superior y que mantiene la ofensiva en el frente— reivindicó la toma de dos pequeñas localidades en las regiones de Járkov (noreste) y Zaporiyia. (ANSA).