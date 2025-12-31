Ucrania: Kiev y una reunión con los aliados europeos el 3 de enero

Al informar sobre una llamada con representantes de Washington, Londres, Berlín y París, Umerov añadió que se espera que las conversaciones programadas para el sábado 3 de enero incluyan a representantes de más de diez países, así como de la OTAN, la Unión Europea y el Consejo Europeo.

También se espera la participación online de representantes de los "aliados de Estados Unidos", anunció el secretario de Seguridad Nacional de Ucrania.

Representantes de Washington, Kiev, Londres, París y Berlín "acaban de mantener una productiva llamada" para "discutir los próximos pasos" hacia la paz en Ucrania, según escribió en X Steve Witkoff, uno de los negociadores de Donald Trump.

Witkoff explicó que él, el secretario de Estado Marco Rubio y el también negociador estadounidense Jared Kushner participaron en la conversación. Umerov y los asesores de seguridad Jonathan Powell por el Reino Unido, Emmanuel Bonne por Francia y Günter Sautter por Alemania también tomaron parte.

Entre los temas tratados, según Witkoff, se encontraban el "fortalecimiento de las garantías de seguridad" con respecto a Ucrania y el "desarrollo de mecanismos eficaces de desescalada" del conflicto con Rusia, así como "garantizar que no se repita".

"También dedicamos tiempo al Paquete para la Prosperidad en Ucrania: cómo seguir definiendo, perfeccionando y avanzando en estos conceptos para que Ucrania pueda ser exitosa, resiliente y verdaderamente próspera una vez que termine la guerra", añadió el enviado especial del presidente estadounidense para las negociaciones sobre la guerra en curso.

"Se discutieron muchos detalles adicionales, y continuaremos con esta importante labor y coordinación el próximo año", anunció Witkoff posteriormente. (ANSA).