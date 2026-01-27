Ucrania: Kiev, "Zelensky listo para encuentro con Putin pero Moscú obstaculiza la paz"

El jefe de la diplomacia ucraniana enfatizó que Kiev tiene la intención de firmar un plan de paz de 20 puntos, siempre que se acuerde, ya que los temas más delicados –los territorios y la central nuclear– aún siguen sin resolverse.

"Precisamente para resolverlos, el presidente está dispuesto a reunirse con Putin y discutirlos. Sin embargo, Rusia sigue siendo un obstáculo para el proceso de paz", advirtió.

En respuesta a una pregunta sobre el estado del documento de paz, el ministro explicó que el marco de 20 puntos es actualmente un documento bilateral que será firmado por Estados Unidos y Ucrania. (ANSA).