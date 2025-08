Ucrania: Kremlin, "cautela ante asuntos nucleares"

"Ya hice una declaración, y la respuesta es que están en la región, sí, donde deben estar", declaró anoche Trump a los medios de prensa a su regreso a Washington cuando se le preguntó si los submarinos ya se habían desplegado.

El presidente estadounidense ya había anunciado el viernes el posicionamiento de los sumergibles en "regiones apropiadas" cerca de Rusia tras las "declaraciones altamente provocadoras" del expresidente ruso Dmitri Medvédev.

"Moscú trata con cautela las declaraciones relacionadas con la energía nuclear y cree que todos deben ser cautelosos al respecto", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia de noticias RIA Novosti, en relación con el anuncio de Donald Trump de desplegar dos submarinos nucleares en zonas "más cercanas" a Rusia.

"En general, por supuesto, no queremos entrar en una controversia de este tipo de ninguna manera ni hacer comentarios al respecto", declaró Peskov, tras el anuncio estadounidense, producto de un acalorado intercambio en redes sociales entre Trump y Medvédev.

"Rusia presta gran atención a la no proliferación nuclear, y creemos que todos deben ser muy cautelosos con la retórica nuclear", añadió el portavoz del presidente Vladimir Putin, al tiempo que señaló que "los submarinos estadounidenses ya están en servicio operativo; es un proceso en curso". "En una guerra nuclear, no puede haber un ganador. Esta es probablemente la premisa principal de la que partimos. No creemos que estemos hablando ahora de ningún tipo de escalada", indicó Peskov.

Los contactos de los líderes rusos con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff son siempre "importantes, significativos y muy útiles", dijo luego tras el anuncio de Trump sobre que se espera que Witkoff esté en Moscú el miércoles o jueves.

El portavoz del Kremlin no descartó la posibilidad de una reunión entre el presidente Putin y Witkoff esta semana, tras las cuatro que ya han mantenido, cada una de varias horas.

"Siempre nos complace", añadió el portavoz ruso, "ver al señor Witkoff en Moscú y siempre nos alegran nuestros contactos con él. Los consideramos importantes, sustanciales y muy útiles".

"El diálogo continúa; Estados Unidos prosigue sus esfuerzos de mediación para encontrar una solución al problema ucraniano", añadió. Y sostuvo que "estos esfuerzos son muy importantes, especialmente en el contexto del proceso de negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. El trabajo continúa, y mantenemos nuestro compromiso de que nuestra solución preferida, por supuesto, es resolver el problema ucraniano por medios políticos y diplomáticos”.

Cumbre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, “no es posible actualmente debido a que aún no se han realizado los preparativos”, aclaró luego Peskov, en una postura recurrente de Moscú.

“Quisiera recordarles”, enfatizó el portavoz de Putin, citado esta vez por la agencia TASS, “que el presidente no descarta celebrar dicha reunión después de que se hayan realizado los preparativos necesarios a nivel de expertos y se hayan acortado las distancias”.

En tanto, la guerra prosigue. Las defensas aéreas rusas derribaron 61 drones ucranianos sobre varias regiones durante la noche, según informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado citado por TASS. Las defensas aéreas de servicio interceptaron y destruyeron 61 drones ucranianos entre las 23:00 (22:00 GMT) del 3 de agosto y las 05:20 del 4 de agosto.

Dieciocho drones fueron derribados sobre el Mar Negro, doce sobre la región de Vorónezh, once sobre Crimea, ocho sobre la región de Bélgorod, seis sobre la región de Volgogrado, dos sobre la región de Briansk, dos sobre la región de Rostov, uno sobre la región de Moscú y uno sobre la región de Riazán, según el comunicado. También se repelió un ataque con drones en la región meridional de Rostov. No se reportaron víctimas, según el reporte ruso.

A su vez, una unidad especial del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) atacó anoche una base aérea clave de la Fuerza Aérea Rusa en la Crimea ocupada, dañando un depósito de armas y al menos cinco aeronaves, según informa RBC-Ucrania.

Drones de la Unidad Especial Central A del SBU atacaron el aeródromo militar de Saki, una base estratégica para las operaciones de la Fuerza Aérea Rusa en el Mar Negro. Además del depósito de armas dañado, un caza Su-30SM fue destruido y otro del mismo tipo resultó dañado, así como tres bombarderos SU-24.

