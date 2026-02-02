Ucrania: Kremlin confirma, negociaciones continuarán miércoles y jueves en Abu Dhabi

Así lo informaron las agencias de noticias rusas.

"La situación mundial podría descontrolarse y el riesgo de una guerra mundial es muy alto", advirtió hoy el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, en una entrevista con la agencia TASS. "Es cierto que recientemente hemos reanudado los contactos con Estados Unidos, y esto solo puede alegrarnos", añadió.

"Estamos manteniendo consultas sobre una amplia gama de temas, incluida la resolución del conflicto en Ucrania. Pero la situación general es muy peligrosa", señaló el expresidente ruso. "Desafortunadamente, no se puede descartar un conflicto global, y creo que los riesgos son muy altos y no han disminuido", apuntó Medvédev.

Según el alto funcionario del Kremlin, "ni Rusia ni China representan una amenaza para Groenlandia" y "la desintegración de la OTAN y el regreso de la UE a la compra de gas ruso beneficiarían a todo el planeta".

Medvédev finalmente condenó el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, considerándolo "un desastre para el derecho internacional".

(ANSA).