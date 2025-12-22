Ucrania: Kremlin, "Dmitriev regresa de Miami y reportará a Putin"

"Debe volar a Moscú. Aún no ha llegado. No es un viaje corto. Informará al presidente a su llegada", declaró Peskov, citado por la agencia Interfax.

Se le preguntó al portavoz del Kremlin si el presidente ruso había transmitido alguna información a sus socios estadounidenses a través de Dmitriev. "No. Lo principal es obtener toda la información", respondió el portavoz del gobierno ruso.

"Dmitriev debería esforzarse por conseguirla. Debería recibir información sobre el trabajo preparatorio realizado por estadounidenses y europeos. Luego informará al jefe de Estado", declaró Peskov al Canal Uno.

"La parte estadounidense vincula claramente la posibilidad de desarrollar la cooperación con el proceso de solución", señaló el vocero del Kremlin y añadió: "Creemos que estos dos procesos no deben estar interconectados. La parte rusa cree que puede haber muchos proyectos mutuamente beneficiosos en la agenda". (ANSA).