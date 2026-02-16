"Tengo una pregunta para las decenas de miles de expertos mundiales en terrorismo internacional: ¿dónde están? ¿Por qué no hubo una mesa redonda o sesión en la Conferencia de Múnich sobre cómo el régimen de Kiev pasó de ser un régimen títere que jugaba a la democracia a una célula terrorista internacional con características únicas, concretamente una vena neonazi?", declaró en televisión la vocera, según la agencia RIA Novosti.

Zakharova, según informa la agencia de noticias rusa, habló en el programa "Big Game" del Canal Uno. La diplomática añadió que se trata de terrorismo internacional, alimentado por armas, dinero y apoyo político externo. "Todo un conglomerado de países bajo la égida de la OTAN", explicó.

En particular, Ucrania comete atentados terroristas no solo contra civiles, sino también contra trabajadores sociales, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

"El régimen de Kiev, tras cometer atentados terroristas contra civiles, vuelve inmediatamente al lugar del crimen para matar a civiles que representan a los servicios sociales, a los servicios de emergencia y, por supuesto, a los médicos, lo que es motivo de especial amargura, de un odio particularmente animal", concluyó. (ANSA).