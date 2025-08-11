Ucrania: La bella Girdwood, acaso sede de la Cumbre

La noticia fue publicada por el periódico local Alaska Landmine en X.

“Según un rumor, la reunión Trump/Putin podría celebrarse en el Alyeska Resort de Girdwood. Curiosamente, el periodo del 12 al 16 de agosto ha sido completamente cancelado de su calendario de reservas...”, afirma la agencia Caliber.

Aunque aún no hay confirmación oficial ni del Kremlin ni de la Casa Blanca, la especulación se ha intensificado en los últimos días, en medio de informes sobre coordinación diplomática y un mayor despliegue de seguridad en Alaska.

Girdwood es una ciudad turística ubicada en el extremo sur del municipio de Anchorage, cerca del final del brazo del río Turnagain de la ensenada de Cook. Se trata de un vello valle en el suroeste de las montañas Chugach, rodeada de siete glaciares que alimentan varios arroyos.

Se suele acceder a Girdwood por la autopista Seward o con la línea principal del ferrocarril de Alaska paralela a la carretera. La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2019 estima una población de 1742 habitantes en el valle.

Fundada como una comunidad para abastecer a los mineros durante la fiebre del oro del brazo Turnagain de la década de 1890, Girdwood fue principalmente un lugar pequeño y tranquilo hasta mediados del siglo XX. Dos eventos cambiaron drásticamente esta situación.

El primero fue el establecimiento del Alyeska Resort en las laderas del Monte Alyeska, que se convirtió en un destino internacional coincidiendo con la promoción cívica de Anchorage como "La Encrucijada Aérea del Mundo". El segundo fue el terremoto de 1964, que devastó el pueblo original, ubicado directamente a lo largo del brazo. Tras el terremoto, la mayor parte del pueblo se trasladó valle arriba, a un nuevo asentamiento, aunque quedaron algunas viviendas y posteriormente se construyó un centro comercial junto a la autopista Seward.

Girdwood aún gira en torno a las actividades de temporada, como el esquí y el snowboard en el Alyeska Resort, que atraen visitantes y sus ingresos a la comunidad. Las actividades de verano también son populares, como el senderismo, la pesca y el rafting.

Putin podría recibir una bienvenida bastante fría en Alaska, el antiguo territorio ruso que durante años celebró su relación con Moscú, solo para comenzar a darle la espalda con la llegada al poder del líder del Kremlin en el año 2000 y la invasión de Ucrania.

En 2023, Anchorage, la ciudad más grande del estado, suspendió su hermanamiento con la ciudad siberiana de Magadán debido a la guerra.

En Anchorage, según informa The New York Times, la influencia rusa aún se siente: hay una pequeña cadena de supermercados especializada en productos rusos y un restaurante en el centro especializado en raviolis rusos.

Desde que Trump fue elegido en 2016, ha visitado el estado al menos cinco veces, y su reunión con Putin marcará su primer viaje oficial a Alaska en su segundo mandato. (ANSA).