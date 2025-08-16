Ucrania: La carta de Melania a Putin por los niños de guerra

Así trascendió en medios internacionales, que citaron fuentes de "dos funcionarios de la Casa Blanca".

Sin embargo, los funcionarios no revelaron el contenido de la carta, mientras se recordó que Melania no se encontraba en Alaska.

El sitio web ucraniano Ukrinform destacó el trascendido y se refiere abiertamente a la carta como "niños ucranianos secuestrados por rusos", recordando que, desde el comienzo de la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, se estima que 19.500 niños ucranianos fueron deportados a Rusia, aunque la cifra podría ser "significativamente mayor".

La agencia ucraniana también recuerda que, hasta julio, 1485 de ellos habían sido devueltos por Rusia y que 1,6 millones de niños ucranianos aún viven bajo la ocupación rusa en Ucrania.

Ukrinform, asimismo, destacó que, el 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto internacionales contra Vladimir Putin y su Comisionada para la Infancia, Maria Lvova-Belova, por crímenes de guerra y deportación ilegal de la población, incluidos niños. (ANSA).