Ucrania: La "Casa Dorada" de Putin en Valdai, entre cañones antiaéreos y spa

Rodeada de agua por tres lados, con el acceso al parque circundante cerrado por razones de seguridad, es extremadamente segura: protegida por 12 torres donde se instalaron los Pantsir-S1, los sistemas de misiles de defensa aérea y de artillería antiaérea de corto alcance.

Apodada la "casa dorada" por sus lujosos interiores, cuenta con un enorme complejo termal con piscina de 25 metros, criosauna, solárium y hammam. También dispone de una clínica dental y un centro de cosmética, además de búnkeres subterráneos.

Según investigaciones periodísticas y del equipo de Navalny, la propiedad alberga también una pista de hockey y un cine.

Algunos informes investigativos indican que es utilizada regularmente por la supuesta pareja de Putin, Alina Kabaeva, quien viviría allí con sus dos hijos en una casa separada construida especialmente, conectada a una línea de tren privada.

Se considera una de las residencias favoritas de Putin, utilizada a menudo para reuniones privadas y períodos de aislamiento desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En Valdai se encontraría una de las tres oficinas idénticas; las otras dos estarían en Novo-Ogaryovo (Moscú) y Sochi, para confundir a la inteligencia extranjera y a los ojos indiscretos.

Es una estratagema utilizada por el líder del Kremlin que impide entender, a través de las grabaciones oficiales, en qué parte de Rusia se encuentra realmente el presidente.

La construcción del complejo data de 1934, en la época de Josep Stalin, quien, según las crónicas, solo fue allí una vez.

Luego fue ampliado en los años siguientes con la realización de varias Dachas, similares a la del ex jefe soviético en Volinia.

Durante gran parte de la era soviética, el sanatorio del Comité Central del PCUS se encontraba dentro del territorio de la actual residencia, que fue utilizada como lugar de descanso para Nikita Jrushchov, Nikolai Ryzhkov y otros funcionarios soviéticos.

En los años 80 se construyó un nuevo complejo, y también el predecesor de Putin, Boris Yeltsin, pasó varios períodos de pesca y descanso allí. (ANSA).