Ucrania: la central nuclear de Zaporiyia recupera el suministro eléctrico externo tras 30 días de corte

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La central nuclear de Zaporiyia, situada en Ucrania pero en manos rusas desde marzo de 2022 en el marco de la invasión del país, ha recuperado este jueves el suministro externo, después de 30 días de apagón y tras los trabajos de reparación de las líneas dañadas acometidos por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). La propia planta ha señalado en un comunicado en su cuenta en Telegram que "tras 30 días de pérdida total de suministro externo, la central nuclear de Zaporiyia ha reiniciado hoy el suministro de energía para satisfacer sus necesidades internas", después del "restablecimiento" de una línea de alto voltaje tras las reparaciones, que siguen activas en otra de las líneas que alimentan las instalaciones.

La línea reparada quedó desconectada el 23 de septiembre "por disparos de las Fuerzas Armadas ucranianas", ha señalado la central --la más grande de Europa--, que ha recordado que la línea en la que aún trabajan los expertos quedó cortada el 7 de mayo. "Desde la desconexión, la planta ha estado totalmente privada de suministro externo", ha explicado.

"Durante este periodo, las necesidades internas de energía, esenciales para su seguridad, han sido suplidas por generadores diésel de respaldo", ha explicado, al tiempo que ha destacado que los trabajos de reparación fueron posibles tras un acuerdo con Ucrania para un alto el fuego en la zona.

En este sentido, ha resaltado los "esfuerzos de mediación" del OIEA a tal fin, que "han permitido unos trabajos de reparación en condiciones de seguridad hasta la fecha". "Esperamos que esto continúe siendo así durante la restauración de la línea eléctrica Ferrosplavnaya-1", ha manifestado la central de Zaporiyia.

Por otra parte, ha mostrado su "especial gratitud" a Rusia por "garantizar un trabajo seguro en la línea" y a los especialistas que han sido capaces de completar los trabajos "en circunstancias extremadamente desafiantes". "También mostramos nuestra gratitud al personal de la central nuclear, que ha mantenido en todo momento la seguridad de las operaciones de forma profesional bajo condiciones extraordinarias", ha zanjado.

El OIEA ha confirmado también el fin de las reparaciones en la línea Dniprovska 750 a raíz del acuerdo para "un alto el fuego local". "La restauración del suministro externo a la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, está en marcha tras un mes de apagón", ha dicho en su cuenta en la red social X.

"El retorno seguro de la electricidad es un paso clave para la seguridad nuclear", ha dicho el jefe del organismo, Rafael Grossi. "El OIEA sigue manteniendo su coordinación con ambas partes sobre las reparaciones en la línea de Ferrosplavnaya", ha zanjado, sin detalles sobre los avances en estas labores.