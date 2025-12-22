Ucrania: La Comisión Europea transfiere una central térmica desde Lituania

"Esta reubicación sin precedentes restablece la capacidad energética crítica y refuerza directamente la red eléctrica nacional de Ucrania tras los continuos ataques rusos a su infraestructura. El equipo fue crucial para completar las reparaciones de emergencia en varias zonas del país donde la infraestructura energética había sufrido graves daños. Es capaz de suministrar electricidad a aproximadamente 1 millón de ucranianos", explica la Comisión.

Hasta la fecha, el apoyo de la UE al sector energético de Ucrania ayudó a satisfacer las necesidades de alrededor de 9 millones de personas, incluido el suministro de 9.500 generadores de electricidad y 7.200 transformadores a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. (ANSA).