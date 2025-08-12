Ucrania: La cumbre de Anchorage, que se sabe hasta ahora

Por ahora, también es vaga la agenda del cara a cara entre los dos líderes, que, de todos modos, debería incluir un debate a 360 grados, no solo sobre la guerra entre Moscú y Kiev.

Rusia y Estados Unidos, de hecho, pretenden aprovechar la ocasión para un "reinicio" de las relaciones. Por lo tanto, se hablará de sanciones, del tema del petróleo ruso, del nuclear y del posible reinicio de las relaciones comerciales congeladas durante años.

LA ELECCION DE LA SEDE. La autoridad de aviación civil estadounidense anunció el cierre de varios kilómetros de espacio aéreo alrededor de la ciudad de Anchorage, cuyo aeropuerto y el de la cercana base militar de Elmendorf-Richardson son los únicos con las características necesarias para recibir a los dos presidentes y sus delegaciones.

Tienen pistas de aterrizaje capaces de acoger al Air Force One y al avión presidencial ruso, y se encuentran cerca de infraestructuras comerciales y civiles que pueden albergar a un alto número de diplomáticos y personal de seguridad.

LA PRESENCIA DE LOS LIDERES DE LA UE. Mientras en Alaska se lleva a cabo el espectáculo entre Trump y Putin, habrá simultáneamente una videollamada entre líderes europeos para monitorear todos los desarrollos de la cumbre en Alaska.

Donald Trump se comprometió a llamarlos inmediatamente después del encuentro con el líder del Kremlin para actualizarles sobre el resultado.

LA PAZ. Es el objetivo que Trump se propone, soñando con adjudicarse el éxito de un alto el fuego entre Moscú y Kiev.

Ante las demandas y condiciones que planteará Putin, la incógnita sigue siendo la capacidad del presidente estadounidense para promover un acuerdo que no represente una derrota para Ucrania.

Se hablará de "intercambio de territorios", repitió el presidente estadounidense. Pero Kiev y los europeos no confían y temen que el intercambio signifique solo concesiones a Moscú.

EL TEMA DE LAS SANCCIONES. Trump mencionó en varias ocasiones la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra Moscú, pero hasta ahora no actuó. Al llegar el plazo de diez días concedido a Putin para un alto el fuego, no activó ninguna sanción, anunciando (en lo que se considera un nuevo giro) precisamente el encuentro con Putin.

En el Congreso, el impulso bipartidista por sanciones más duras contra Moscú se estancó justo después de que Trump insinuara que actuaría por su cuenta. También está la esperanza de Putin de ver relajadas las medidas restrictivas ya en vigor contra Rusia.

LOS ARANCELES SOBRE EL PETROLEO RUSO. En cuanto a las "sanciones secundarias", la mano dura de Trump ya se dejó sentir sobre India, que vio impuestos aranceles del 50%, castigada por las compras de crudo a Rusia.

El presidente de Estados Unidos no excluyó una iniciativa similar contra China, aunque, como admitió el vicepresidente JD Vance, el caso de Pekín es más complejo.

LOS ARSENALES NUCLEARES.

La cumbre podría ser la ocasión para reanudar el diálogo entre Estados Unidos y Rusia sobre la no proliferación de armas nucleares.

En este momento, solo hay un acuerdo entre los dos países, el New Start, que según los expertos está en una situación crítica y, de todos modos, está destinado a expirar en febrero.

La hipótesis es la de un nuevo tratado.

Putin busca con la cumbre un reinicio de las relaciones con Washington, con algunos funcionarios del Kremlin que evocaron recientemente posibles acuerdos con Estados Unidos sobre infraestructuras y energía en el Ártico.

Trump no excluyó un regreso a la normalidad de los intercambios comerciales con Rusia: "Tiene un territorio de gran valor si Putin se dedicara a los negocios en lugar de a la guerra", dijo. (ANSA).