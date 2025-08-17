Ucrania: La emboscada, la última vez Zelensky en Washington

El pasado 28 de febrero en el Estudio Oval el presidente ucraniano fue humillado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su vice, JD Vance, ridiculizado por un periodista por la ropa juzgada "no adecuada" para la ocasión y expulsado bruscamente del Ala Oeste.

"Vuelve cuando estés listo para la paz", le había intimado The Donald al final de lo que todos los medios mundiales llamaron una verdadera emboscada, con el número dos del presidente estadounidense que incluso reprochó a Zelensky de no haber "agradecido" nunca a Estados Unidos por el apoyo recibido.

Un enfrentamiento dramático, una ruptura profunda en parte remendada dos meses después en el cara a cara de 15 minutos en la nave de San Pedro, poco antes del comienzo de los funerales de papa Jorge Bergoglio.

La imagen de ese encuentro, los dos líderes sentados uno frente al otro y a sus espaldas toda la majestuosidad de la Basílica, también marcó simbólicamente el inicio de una nueva fase en las relaciones entre Washington y Kiev.

Los dos se volvieron a ver al margen de la cumbre de la OTAN en los Países Bajos, en junio.

"Hemos tenido momentos difíciles, pero no podría haber sido más amable", dijo Trump después de esa reunión.

Ahora, Zelensky regresa a la Casa Blanca después de la cumbre con Vladimir Putin en Alaska y las presiones del comandante en jefe para aceptar un acuerdo. Pero esta vez, el líder ucraniano no estará solo y, sobre todo, en estos meses se preparó para enfrentar la fosa de los leones de Trump.

Entre los líderes europeos que lo acompañarán se encuentran, de hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, quienes le proporcionaron una serie de indicaciones precisas sobre cómo dirigirse al jefe de la Casa Blanca, sugiriendo un comportamiento menos agresivo y demostraciones más explícitas de gratitud por el apoyo de Estados Unidos.

No es casualidad que el presidente ucraniano se apresuró a agradecer a Trump en la red social X por la invitación.

"Estoy muy agradecido", fueron las palabras que Zelensky eligió en su publicación. Y, a pesar de la alfombra roja y el aplauso al mandatario estadounidense, el presidente de Ucrania regresará al Estudio Oval, un lugar que Putin no ve desde 2005.

(ANSA).