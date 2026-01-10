Ucrania: la Fuerza Aérea Ucraniana neutralizó 94 drones rusos de 121

Desde las 18:00 de ayer (hora local), las fuerzas rusas han atacado Ucrania con un misil balístico Iskander-M desde la región de Kursk y 121 drones Shahed, Gerbera y otros drones de ataque desde las siguientes ubicaciones: Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk (Federación Rusa) y Chauda (Crimea ocupada).

Aproximadamente 80 de estos eran drones Shahed, según el reporte castrense.

El ataque aéreo fue repelido por la fuerza aérea, tropas de misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, así como grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

Según datos preliminares, hasta esta mañana, las defensas aéreas habían derribado o suprimido 94 drones en el norte, sur y este de Ucrania. Se registraron impactos de un misil balístico y 27 vehículos aéreos no tripulados de ataque en 15 puntos, así como la caída de objetivos derribados (fragmentos) en un punto.

El ataque continúa, según los altos mandos ucranianos.

Un ataque nocturno ruso en el río Dniéper dejó anoche a más de 50.000 personas sin electricidad, según informó Ukrainska Pravda, citando al alcalde de Dniéper, Borys Filatov. Según Filatov, aproximadamente 400 ventanas de nueve edificios altos resultaron rotas, y garajes y vehículos resultaron dañados.

En tanto, un depósito de petróleo se incendió en la región de Volgogrado, Rusia, tras un ataque con drones. Según Ukrinform, la noticia fue reportada por el gobernador de la región rusa de Volgogrado, Andrey Bocharov, en Telegram.

"En el distrito de Oktyabrsky, se reportó un incendio en un depósito de petróleo tras la caída de restos de un dron", decía el mensaje.

Según el gobernador ruso, los servicios pertinentes están trabajando en el lugar del incidente. Bocharov añadió que, según sus datos preliminares, no hay víctimas. (ANSA).