Ucrania: La Gran Rusia y el espectro de otra Múnich

"El comunismo es un callejón sin salida", dijo una vez Putin, quien nunca dejó de expresar admiración por los líderes soviéticos que, según él, contribuyeron a la gloria de Rusia.

Sin embargo, este amor se ve contrarrestado por su pasión por la época zarista, que lo ha llevado a restaurar antiguos emblemas y uniformes de algunos batallones del Ejército ruso. No es casualidad que su mentor político sea Anatolij Sobchak, quien se postuló en 1991 para alcalde de Leningrado, la ciudad natal de Putin, coincidiendo con el referéndum para cambiar el nombre de la ciudad y convirtiéndose en el primer alcalde de la "renacida" San Petersburgo.

En Alaska, un antiguo territorio del imperio zarista, Putin podría arrancar de Trump un sí decisivo para poner la primera piedra de esa Gran Rusia que el zar del Kremlin prometió a los rusos.

Donetsk, Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporiyia, además de la definitiva incorporación de Crimea, tienen un valor simbólico además de territorial, porque es aquí donde, según la narrativa putiniana, las poblaciones prorrusas sufrieron la hegemonía de los "nazis de Kiev" y pagaron un alto precio en sangre en nombre del separatismo.

Un balance de muertes destinado a aumentar dramáticamente si Putin se ve obligado a conquistar militarmente cada metro de territorio de esta pequeña Gran Rusia.

Putin está preparando para Donald Trump "otra Múnich", es el pronunciamiento en The Washington Post de Max Boot, un historiador mucho más cercano a los círculos conservadores americanos que a los demócratas.

"Si Trump aceptara las condiciones de Putin, sería la repetición del acuerdo de Múnich de 1938, cuando el primer ministro británico Neville Chamberlain cedió a Adolf Hitler los Sudetes -una región de lo que era entonces Checoslovaquia- sin consultar a los checos.

A cambio, Chamberlain no recibió más que promesas vacías de paz", escribió Boot.

En cambio, el actual canciller alemán, Friedrich Merz, parece evocar el pacto de Yalta, el acuerdo firmado en 1945 en Crimea por Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Josef Stalin para la división del mundo en dos bloques: "No podemos aceptar que cuestiones territoriales sean discutidas o incluso decididas entre Rusia y América sobre la cabeza de los europeos o de Ucrania", dijo, esperando que "el viernes haya un cambio".

El líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, tranquilizado por la postura de Europa que afirma su "no a modificaciones de las fronteras de Kiev por la fuerza", espera ahora que la Casa Blanca decida involucrarlo en la cumbre del 15 de agosto, haciendo tragar una patata caliente al líder del Kremlin.

En el fondo persiste el tercer incómodo: ese Trump tan determinado como cambiante en sus relaciones con Moscú, que en estos meses apostó por la paz y la guerra en días alternos.

Lo que es cierto es que un alto el fuego duradero en Ucrania tendría efectos muy positivos en el ámbito económico, lo que parece ser la prioridad del inquilino de la Casa Blanca. (ANSA).