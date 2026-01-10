Ucrania: la guerra provocó un desplome del número de matrimonios

El informe describe diversos obstáculos: desde los que enfrentan las mujeres solteras que permanecieron en Ucrania y buscan relaciones con hombres, ya que muchas son reclutadas en el ejército y viven directamente las consecuencias de la guerra, otras viven en la semiclandestinidad para evitar el reclutamiento y otras emigraron, hasta las dificultades que enfrentan los soldados en el frente, lidiando con una rutina diaria de constante incertidumbre.

"Prometerle planes a largo plazo a una esposa o novia es difícil", explicó uno de ellos, un operador de drones de 31 años. "Cada día existe el riesgo de morir o resultar herido".

En esta situación, la BBC destaca, basándose en datos de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, que las tasas de natalidad y las perspectivas demográficas del país reflejan una tendencia drástica: la tasa de natalidad alcanzó un mínimo histórico (0,9 por mujer), mientras que algunas proyecciones indican que para 2051 la población podría alcanzar los 25,2 millones, la mitad de la registrada en el primer año de la independencia (1992).

Sin embargo, el informe añade que esta situación podría cambiar parcialmente si en el futuro se dieran las condiciones propicias para el regreso de un número significativo de emigrantes ucranianos, que actualmente ascienden a 6,5 millones. (ANSA).