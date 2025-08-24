Ucrania: La independencia de Ucrania el 24 agosto 1991

Fue el 24 de agosto de 1991 cuando la Verkhovna Rada (el Parlamento ucraniano) adoptó el acto, sellando definitivamente el fin de la era soviética.

El camino de Ucrania hacia la independencia se remonta a tiempos lejanos, desde la Rus' de Kiev, el más antiguo estado organizado eslavo-oriental del cual Kiev fue la capital, surgido a finales del siglo IX.

En el siglo XVII, las tierras ucranianas fueron gobernadas por el Estado cosaco, que durante más de 100 años luchó por la independencia, pero en el siglo XVIII, el territorio de Ucrania pasó a estar bajo el dominio de los imperios ruso y austríaco, y permaneció así durante casi dos siglos.

En el siglo XIX y a principios del XX, el movimiento nacional ucraniano ganó impulso, llevando a la revolución ucraniana de 1917-1921.

La Rada Central proclamó la creación de la República Popular Ucraniana con su Tercera Declaración Universal y declaró su independencia con la Cuarta Declaración Universal.

En 1919, el Acta de Unificación afirmó la unidad de las tierras ucranianas. Sin embargo, la república tuvo una vida breve y la soberanía estatal se perdió hasta finales del siglo XX.

Después del intento de golpe de Estado en Moscú (el putsch de agosto), una sesión extraordinaria de la Verkhovna Rada el 24 de agosto de 1991 declaró la independencia de Ucrania y la creación de un estado soberano con un territorio indivisible e inviolable, gobernado exclusivamente por la Constitución y las leyes de Ucrania.

Este estatus fue finalmente confirmado por un referéndum nacional el 1 de diciembre de 1991, cuando el 90,32% de los ciudadanos se pronunció a favor de la independencia.

Este año, Ucrania celebra por cuarta vez su fiesta nacional más importante en condiciones de guerra total desatada por Rusia contra el pueblo ucraniano. (ANSA).