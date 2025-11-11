Ucrania.- La Inteligencia rusa afirma haber frustrado un plan de Kiev y Londres para "secuestrar" un avión de combate
Ucrania.- La Inteligencia rusa afirma haber frustrado un plan de Kiev y Londres para "secuestrar" un avión de combate
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
La Inteligencia rusa ha asegurado este martes haber frustrado una supuesta operación de la Inteligencia de Ucrania para "secuestrar" y posteriormente estrellar un avión de combate MiG-31 del Ejército de Rusia en la que Kiev habría contado con colaboradores de Reino Unido.
"El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha descubierto y frustrado una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y sus colaboradores británicos para secuestrar un avión de combate supersónico de gran altitud MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, equipado con el misil hipersónico Kinzhal", reza el comunicado publicado en la web de la agencia.
Según el relato oficial de Moscú, varios agentes ucranianos intentaron reclutar pilotos rusos ofreciendo US$3.000.000 (2,6 millones de euros), para después volar el avión armado "hasta la base aérea más grande de la OTAN en el sureste de Europa, ubicada en Constanza, Rumanía, donde sería derribado por los sistemas de defensa aérea".
"Las medidas tomadas frustraron los planes de la inteligencia ucraniana y británica para organizar una provocación a gran escala", ha asegurado el FSB, sin que, hasta el momento, se hayan pronunciado al respecto las autoridades de Ucrania o Reino Unido.
