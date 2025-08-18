Ucrania: La larga jornada de Zelensky en la Casa Blanca

Se trata de: una "fosa de los leones", como lo describe el Financial Times.

Es un largo día en Washington para Zelensky, con un aluvión de reuniones centradas en su encuentro presencial con el presidente estadounidense en el Despacho Oval.

Acompañan al presidente ucraniano la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y el presidente finlandés, Alexander Stubb.

INFORMACIÓN CON EL ENVIADO DE TRUMP. Esta mañana, Zelenski se reunió con Keith Kellogg para sentar las bases de las conversaciones con el residente de la Casa Blanca.

"Discutimos la situación en el campo de batalla y nuestra sólida capacidad diplomática", declaró el líder de Kiev.

REUNIÓN PREPARATORIA CON EUROPEOS. Inmediatamente después, el presidente ucraniano se reunió con los líderes europeos que habían llegado a Washington en la embajada de Kiev para ultimar los detalles antes de la reunión presencial con Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también asistió a la reunión previa a la cumbre.

LA LLEGADA A LA CASA BLANCA. Tuvo lugar alrededor del mediodía, hora de Washington, cuando los líderes europeos asisten al almuerzo organizado en su honor.

REUNIÓN PRESENCIAL. Trump recibió a Zelenski en el Despacho Oval en horario de máxima audiencia (sobre las 13:15): es la primera reunión entre ambos líderes desde su enfrentamiento, también en el Despacho Oval, el pasado febrero.

CUMBRE CON LÖDERES EUROPEOS. Poco menos de dos horas después, el presidente de la Casa Blanca daba la bienvenida formal a los líderes europeos y, tras una foto de grupo, comenzaba la tan esperada reunión multilateral con Zelenski.

(ANSA).