Ucrania: La larga lista de atentados contra putinistas

A continuación, la extensa lista de atentados selectivos por los que Rusia responsabiliza a Kiev: 22 de diciembre de 2025: un artefacto explosivo colocado bajo un automóvil estalla en Moscú y mata al general Fanil Sarvarov, jefe del Departamento de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor ruso.

25 de abril de 2025: el teniente general Yaroslav Moskalik, de 59 años, muere en un atentado con coche bomba en las afueras de Moscú. Era subdirector de la Dirección de Operaciones Principales del Estado Mayor.

17 de diciembre de 2024: el teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas rusas de protección nuclear, biológica y química, muere junto a su asistente frente a un edificio de Moscú, al estallar una bomba oculta en un monopatín eléctrico.

13 de noviembre de 2024: una bomba colocada bajo un automóvil mata a un militar ruso en Sebastopol, en la Crimea anexada por Rusia. Una fuente de seguridad ucraniana lo identifica como Valery Trankovsky, capitán de la Marina rusa, a quien Kiev acusa de crímenes de guerra por ordenar ataques con misiles contra objetivos civiles.

4 de octubre de 2024: Andrei Korotkiy, empleado de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia, muere en un atentado con coche bomba. La inteligencia militar ucraniana lo califica de colaboracionista y criminal de guerra.

6 de diciembre de 2023: Illia Kyva, exdiputada ucraniana considerada por Kiev una traidora, es asesinada a tiros en las cercanías de Moscú.

11 de julio de 2023: el oficial militar ruso Stanislav Rzhitsky, excomandante de un submarino en el mar Negro e incluido en la lista negra ucraniana de presuntos criminales de guerra, es abatido a tiros mientras hacía jogging en Krasnodar.

2 de abril de 2023: Vladen Tatarsky, bloguero militar ruso partidario de la guerra, muere al explotar una bomba escondida en una estatuilla que una mujer le regaló en un café de San Petersburgo.

20 de agosto de 2022: Daria Dugina, hija de un ideólogo nacionalista prorruso cercano a Putin, muere en un atentado con coche bomba en la región de Moscú. (ANSA).