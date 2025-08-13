Ucrania: La ONU alerta de que julio fue el mes más mortífero en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Naciones Unidas ha alertado este miércoles de que durante el mes de julio se ha registrado el mayor número de víctimas civiles mensuales desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La Misión de Observación de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Ucrania (HRMMU, por sus siglas en inglés) ha confirmado 286 muertos y 1388 heridos, superando así las cifras de junio de 2025, que hasta entonces fueron también las más altas desde el inicio del conflicto.

"Por segundo mes consecutivo, el número de víctimas civiles en Ucrania alcanza un nuevo récord en tres años. Solo en los tres primeros meses tras el lanzamiento de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, hubo más muertos y heridos que en el último mes", ha relatado la directora de la misión, Danielle Bell.

El elevado número de bajas en julio ha continuado así la tendencia de aumento constante de bajas civiles en 2025. El número de víctimas durante los primeros siete meses del año ha sido un 48% mayor que en el mismo periodo de 2024.

Durante el mes de julio, HRMMU ha verificado bajas civiles en 18 de las 24 regiones del país. El uso de armas de largo alcance ha causado casi el 40% de las bajas, mientras que los drones de corto alcance han sido la segunda causa de bajas civiles, con el 24%.

Mientras, las bombas aéreas han causado el mayor aumento de víctimas civiles en comparación con el mes anterior.

La misión ha recordado que el 31 de julio un ataque con misiles contra Kiev causó el mayor número verificado de víctimas civiles en la capital desde 2022, con 31 muertos y 171 heridos. Sin embargo, el aumento del número de víctimas civiles este mes se ha producido principalmente a lo largo de la línea del frente.