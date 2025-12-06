Ucrania.- La ONU avisa que el nuevo sarcófago de Chernóbil ha perdido su "función principal de contención"

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), ha avisado que el sarcófago instalado hace una década en la central nuclear ucraniana de Chernóbil para prevenir una repetición del accidente de 1986 ha perdido "su función principal de contención" como consecuencia del ataque recibido en febrero de este año durante la guerra de Ucrania.

Ucrania acusó en su momento a Rusia del impacto de un dron en el sarcófago protector de la central nuclear de Chernóbil en torno a las 01.50 de la madrugada del 2 de febrero, pero Moscú se desvinculó de lo sucedido y apuntó en su lugar a una "provocación" por parte de las autoridades ucranianas.

El OIEA no ha constatado desde entonces fuga de radiación alguna, pero ya expresó en ese momento su alarma ante la posibilidad de una repetición de la catástrofe ocurrida hace ya casi 40 años.

En una evaluación publicada este pasado viernes a última hora, el OIEA indica que el ataque aéreo provocó un "gran incendio en el revestimiento exterior de la estructura de acero macizo" y que, como consecuencia, el "arca", como se le conoce coloquialmente, "ha perdido sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de confinamiento".

Sin embargo, el OIEA ha querido igualmente informar de que no existen "daños permanentes ni en sus estructuras de soporte ni en sus sistemas de supervisión", a tenor de las conclusiones del estudio efectuado por sus expertos la semana pasada.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, ha explicado que el techo del arca ha sido objeto de "tareas de reparación de carácter temporal", pero ha avisado que sigue haciendo falta "una restauración integral para evitar una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo".

Por todo ello, el OIEA recomienda realizar más trabajos de restauración y protección de la estructura del Centro de Contención Nuclear (CEN), incluyendo medidas de control de la humedad y un programa actualizado de monitoreo de la corrosión, así como la modernización de un sistema integrado de monitoreo automático para la estructura del refugio construida sobre el reactor inmediatamente después del accidente.

Grossi ha recordado que, el año que viene, y gracias al respaldo del apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el sitio de Chernóbil comenzará reparaciones temporales adicionales para apoyar el restablecimiento de la función de confinamiento, allanando el camino para la restauración completa una vez finalizado el conflicto.