Ucrania: La paz nunca estuvo tan cerca, dice Trump

"Estamos recibiendo un apoyo enorme de los líderes europeos. Quieren que esto termine", declaró el presidente de Estados Unidos, que enfatizó que su gobierno ha mantenido numerosas conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Necesitamos que todos estén de acuerdo", añadió el presidente, reiterando su deseo de poner fin a las muertes causadas por la guerra.

"Tuvimos una buena conversación hace una hora con los líderes europeos. Parece que las cosas van bien. He hablado con Zelenski y los líderes de Alemania, Italia, la OTAN, Finlandia, Francia, el Reino Unido, Polonia, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos", detalló Trump.

Para Trump, "el presidente Putin quiere el fin de la guerra. Creo que los rusos quieren volver a una vida más normal", sostuvo.

"Ucrania ya ha perdido territorio. En cuanto a las garantías de seguridad, estamos trabajando con Europa, que desempeñará un papel importante en esto", agregó.

El presidente dijo que hemos avanzado mucho" en la guerra en Ucrania; sin embargo, todo ha resultado "más difícil de lo que nadie podría haber imaginado. Los dos líderes no se caen bien, y eso complica un poco las cosas", concluyó Trump. (ANSA).